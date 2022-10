Elodie e Arisa premiate alla Festa del Cinema di Roma con Women in Cinema Award

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022)da Claudia Conte, attivista per i diritti delle donne e imprenditrice culturale,deldiconinL’attivista per i diritti delle donne e imprenditrice culturale Claudia Conte torna protagonistadeldicon la sesta edizione del premioIn, che valorizza le eccellenze femminili e promuove la gender parity. Il WiCA 2022 è dedicato a tutte le donne iraniane che con lo slogan “Zhen, Zhian, Azadi!”, “Donna, vita, libertà” protestano per ...