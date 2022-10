Elisa torna in teatro per “An intimate night” dopo il tour estivo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dolce, grintosa, dall’anima pop,ha sempre saputo conquistare il suo pubblico e continua a condurre a testa alta la sua brillante carriera. La cantante ha concluso a settembre il suola partecipazione al Festival di Sanremo e una vittoria quasi mancata. Adesso tornerà nei teatri per il periodo natalizio con An. Quello che si avvia verso la conclusione è stato un anno ricco di soddisfazioni e nuovi traguardi per, che ha anche pubblicato un nuovo disco nella duplice versione italiano/inglese, Ritorno al futuro/Back to the future. Tutto è iniziato da febbraio, quando èta,così tanti anni di assenza, sul palco dell’Ariston in gara tra i big della 76esima edizione del Festival di ...

Per la ricorrenza tanto amata dai più piccoliin scena, l'1 e 2 novembre (ore 21.30, biglietto 10), Noci, nucidde e pupaccena, di Daniele Billitteri eParrinello, con lo stesso Billitteri,...Terza fila in basso (da destra): Giulia Wnekowicz; Zelda Nobili; Priscilla Savoldelli; Luna Tota; Sofia Brixel; Giada Scognamillo;Angius; Alessia Abruscia; Marta Maria Erriquez. Il 1958 in ...Elisa annuncia il tour nei teatri: tutto quello che c'è da sapere su biglietti e date. La cantante torna live dall'1 dicembre con "An intimate night".