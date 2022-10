Eliana Michelazzo | chi è | età | lavoro | Pamela Prati e Mark Caltagirone | Instagram | oggi | il finto marito Simone Coppi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo la puntata di ieri, è tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti dianche, una delle due ex agenti diche racconterà per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin, la sua versione riguardo ilGate. Dopo le dichiarazioni della showgirl, che è nella casa del GF VIP, i riflettori si sono accesi, ancora una volta, sul caso che nel 2019 ha tenuto banco sui giornali e in tv per mesi, quello che ha visto protagonista l’inesistente. Chi è, la partecipazione a Uomini e Donneè nata a Roma il 16 luglio del 1979 e, come ha raccontato lei stessa in ...