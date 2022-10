Elia Putzolu | il foreign fighters ucciso nel Donetsk | era cresciuto a Siena - Cronaca - lanazione it

, 28 anni, sardo d'origine , nato a Siena e poi trasferitosi con la famiglia a Milano, è il terzo italiano morto in Ucraina dall'inizio del conflitto. Prima di lui hanno perso la vita il ...Combatteva a fianco dei russi. Nato in Sardegna, Putzolo a Siena ha frequentato le scuole e il mondo delle contrade. Un amico: 'Era molto ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Combatteva a fiacno dei russi. Nato in Sardegna, Putzolo a Siena ha frequentato le scuole e il mondo delle contrade. Un amico: "Era molto preoccupato" ...