Educazione alla Sostenibilità Sociale ed Economica a San Gemini

(Di lunedì 17 ottobre 2022)ed. Rigenerare le nostre città e ripopolare le aree interne con approcci sostenibili e in linea con l’Agenda ONU 2030. Si terrà il 20 e il 21 ottobre 2022, presso il Teatro Comunale di Sane in diretta sul canale YouTube di UnitelmaSapienza, la due giorni dell’evento promosso dall’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e dal comune umbro, in collaborazione con METROFOOD-IT, a corollario della partnership culturale condivisa che si propone di sviluppare idee e progetti nel territorio legati all’. L’evento di San, proseguendo la riflessione sul tema dellainiziato lo scorso anno con un focus ...

LegnanoNews.com

... consapevole di un passato recente, che lui stesso sente pesare addossosua infanzia , ma la ... in generale, nella società, manca l'ai sentimenti , ma questo lo capisci solo crescendo: ...Éric Soviguidi, per discutere "dell'importanza dell'e la responsabilità dei genitori in questo ambito". Il 19 ottobreCappella della Madonna della Medaglia Miracolosa è prevista una ... La Fiera dell’Educazione alla Sostenibilità Ambientale torna in piazza a Milano Educazione alla Sostenibilità Sociale ed Economica. Rigenerare le nostre città e ripopolare le aree interne con approcci sostenibili e in linea con l’Agenda ONU 2030. Si terrà il 20 e il 21 ottobre 20 ...(Teleborsa) - Diffondere l'educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversali ai percorsi di studio. Questo l'obiettivo di "B-education: idee che valgono", ...