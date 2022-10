(Di lunedì 17 ottobre 2022) Esiste un settore imprenditoriale chenon solo contribuire fortemente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture del Paese ma anche offrire nuove opportunità occupazionali, salvaguardando peraltro l’integrità del territorio, sempre più compromesso dai fenomeni naturali cui oggi assistiamo, spesso impotenti. È la vasta area di intervento relativa alle manutenzioni forestali e del, cheadunità nel corso dell’anno, e non solo su base stagionale. Un dato sottolineato daSpa, la società leader in Italia, e globalmente, per i servizi didelle aree verdi autostradali, unica azienda europea presente, in collaborazione con Greenway Group, alla ...

Il Denaro

... ma l'intero sistema di gestione del verde in Italia Come ha ricordato Valerio Molinari " azionista di riferimento diSpA " " Possiamo dire che la, prima straordinaria e poi ......si possa concretamente intervenire per arginare questi effetti negativi modificando i programmi di. " Si tratta " ha dichiarato Valerio Molinari , azionista di riferimento diSpa ... Ecogest: La manutenzione del verde potrebbe dare lavoro ad oltre 120 mila persone - Ildenaro.it Esiste un settore imprenditoriale che potrebbe non solo contribuire fortemente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture del Paese ma anche offrire nuove opportunità occupa ...Esiste un settore imprenditoriale che potrebbe non solo contribuire fortemente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture del ...