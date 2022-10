Ecobonus | nuovo clickday per gli sconti sugli scooter elettrici | come funziona

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si riapre una nuova finestra per ottenere gliper l’acquisto degli. Da mercoledì 19 ottobre alle 10 la piattaforma del Ministero della sviluppo economico permetterà ai concessionari di accedere agliper la vendita di ciclomotori e motocicli, cosìprevisto dal Decreto Semplificazioni, su cui sono stati stanziati altri 20 milioni di euro. Il contributo è riservato a chi compra un veicolo elettricodi fabbrica che rientra nelle categorie: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Lo scontro sarà calcolato in percentuale al prezzo d’acquisto: 30% nei casi senza rottamazione, 40% se con l’acquisto si porta in rottamazione un veicolo omologato euro 0, 1, 2, o 3. Lo sconto non potrà comunque superare i 3mila euro. Lo scorso ...

Si riapre una nuova finestra per ottenere gliper l'acquisto degli scooter elettrici. Da mercoledì 19 ottobre alle 10 la piattaforma del ...è riservato a chi compra un veicolo elettrico...A partire dalle 10 di mercoledi' 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli ...di ...A partire dalle 10.00 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma Ecobonus per la prenotazione degli incentivi ...A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli elettri ...