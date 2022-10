Ecco l’Università di Scampia | Manfredi | Da oggi cambia la narrazione del quartiere

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sarà inaugurato questa mattina il nuovo Polo universitario di, realizzato nel luogo dove sorgeva la Vela H e che daospiterà i corsi di laurea in professioni sanitarie deldegli Studi di Napoli Federico II. Si tratta, spiega in un post il sindaco di Napoli Gaetano, di “un progetto fortemente voluto e di cui abbiamo accelerato la conclusione perché crediamo possa avere un impatto positivo sia per ilche per l’intera area nord della città,ndo lanegativa di questi luoghi”.sottolinea che “la rigenerazione urbana di ‘Restart-’, il programma di riqualificazione del verde urbano, la realizzazione della pista ciclabile ed un’adeguata implementazione del sistema di ...