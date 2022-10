Ecco il Giro d' Italia 2023 | partenza dall' Abruzzo il 6 maggio | arrivo a Roma il 28

Svelato il percorso della 106edizione deld'Italia, in programma dal 6 al 28 maggio 2023. Si parte dall'Abruzzo, gran finale a Roma con ...il percorso ...Infograficail tappone Dolomitico, quello di venerdì 29 maggio, da Longarone (nel 2023 si ... Leggi i commentiD'italia: tutte le notizie Gasport 17 ottobre - 18:28Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Avevamo già annunciato la partenza del Giro d'Italia dall'Abruzzo, da Pescara, ora ecco svelato il percorso completo della Corsa Rosa edizione 2023: GRANDE PARTENZA Per la seconda volta nella sua stor ...