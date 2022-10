E pensare che erano la passione della regina

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In una mossa a sorpresa che ha scioccato il mondo dell’ippica internazionale, Carlo III ha deciso di vendere i cavalli ereditati dalla madre. Con lui sul trono, quella tradizione che, nelle decadi di regno di Elisabetta, aveva prodotto numerosi campioni, garantendo grandi successi all’estero per la, è destinata a finire. Le scuderie Royal smetteranno, quindi, di essere un’attività commerciale. Il motivo? Costano troppo. Re Carlo III tra i cavalli a Ballater, in Scozia, 11 ottobre 2022 (Getty Images) Re Carlo III “sacrifica” anche il suo campione, e quellomadre Dodici dei 60 campionisaranno subito messi all’asta presso Tattersalls, a Newmarket, centro ippico molto caro a Elisabetta. E tra i venduti ci saranno anche il purosangue Just Fine, che nelle scorse settimane è stato il primo a ...

