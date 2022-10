E’ morta la madre di Ilaria e Stefano Cucchi ma non ha mai smesso di chiedere giustizia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Rita Calore è, ladisi è arresa alla morte ma non ha maidi. Il triste annuncio l’ha dato questa mattina il legale della famiglia, l’avvocato Fabio Anselmo che con emozione si è stretto al dolore di Giovanni e, di una famiglia che ha sempre ammirato per la forza con cui è riuscita ad andare avanti alla ricerca della verità.fu fermato il 15 ottobre del 2009 a Roma, un controllo, era in possesso di droga, fu portato in caserma ma venne preso a calci e pugni, picchiato in modo così violento che laall’obitorio, una settimana dopo, disse che non l’aveva riconosciuto. In quel momento iniziò la ...