Droni russi su Kiev ma Putin perde responsabile della mobilitazione dei riservisti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Questa mattina il tenente colonnello Roman Malyk,deinella regione sudorientale del Territorio del Litorale (Primorsky Krai), è stato trovato morto nella sua abitazione in un villaggio nella regione di Primorsky. Secondo quanto riferito dai media locali l’uomo si sarebbe impiccato, tuttavia la polizia ha aperto un'indagine e ha definito «sospette» le circostanzemorte del quarantanovenne ufficiale russo. Roman Malyk era un veterano delle due guerre in Cecenia è stato trovato nel cortilesua casa, vicino a una palizzata. Si è suicidato oppure lo hanno ucciso? La famiglia e gli amici escludono che l’uomo si sia tolto la vita e lo hanno descritto come «un uomo forte e coraggioso». È possibile che l’uomo si sia ...

Nelle ultime ore attacchinella capitale ucraina conkamikaze di fabbricazione iraniana. Kiev: uccisa un'intera famiglia. Ministro Esteri Lussemburgo: se Iran fornisce armi a Mosca, altre ...Continua lo scontro nei cieli traucraini e. Questa volta il duello è finito in un ko a favore delle forze di Kiev. Un aeromobile russo in missione per il lancio di granate VOG è stato individuato e intercettato dalle ...La capitale ucraina, Kiev, è sotto attacco. Un'ondata di 28 droni kamikaze iraniani Shaded 136 è stata lanciata dall'esercito russo. Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come ...(Adnkronos) – Kiev, Vinnytsia, Odesa, Zaporizhzhia e altre città dell’Ucraina sono finite nel mirino di attacchi con droni, ha denunciato il governo di Kiev, insistendo con i Paesi occidentali affinch ...