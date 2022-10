Dopo averci rifilato Toninelli | ora il M5S dà lezioni sui ministri di Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ospite venerdì scorso di Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli su Rete4, Stefano Buffagni, ex viceministro grillino dello Sviluppo economico, ha impartito una stupefacente lezione di competenza politica, bocciando senza appello l’eventuale candidatura di Maurizio Gasparri al ministero della Pubblica amministrazione. Interpellato in merito al tormentone del toto, questo un esilarante passaggio del suo breve intervento: “Alcuni profili, mi viene in mente Giorgetti, Urso, Crosetto, sono profili di spessore che possono fare molto bene. Ma uno come Gasparri, mi conceda di dire – rivolgendosi alla Palombelli – che secondo me rappresenta proprio quello che i cittadini detestano della politica, ecco, quando si parla di competenza, io da cittadino non abbino Gasparri alla competenza.” A quel punto, data l’enormità di una affermazione pronunciata da un ...