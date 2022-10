Dimissioni dell’ultim’ora | era appena arrivato! Salta l’ennesima panchina

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) . Ecco che cosa è successo: la ricostruzione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In nemmeno un mese, arrivano ledel tecnico scelto per sostituire l’esonerato Castori. E’ caos al Perugia a poche ore dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Sudtirol, la quarta sconfitta consecutiva Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.