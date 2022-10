Difesa | colonnello Florio | “L’impegno dell’Italia con ‘la polizia del cielo' ”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Anche l’Italia gioca la sua parte nelle missioni per il rispetto del diritto internazionale, in particolare nel controllo dei cieli sul Mar Baltico, zona “caldissima” al confine tra Europa e Russia, dove i nostri jet di recente si sono levati in volo per un cosiddetto “scramble” (il decollo in tempi rapidissimi e il successivo controllo di aerei fuori rotta o non identificati), dopo l’avvistamento di velivoli russi. Non si è trattato di un caso isolato, nell’ambito della Task Force Air White Wings, di “air policing”. “Siamo un po’ ladel: in generale significa dover intervenire quando un velivolo civile o militare non rispetti le regole di navigazione del diritto internazionale. Per esempio, aiutiamo a ristabilire il contatto radio, a verificare che il velivolo si attenga alla rotta prestabilita ma, nel nostro caso, ...