Desio Monza Brianza | usura ed estorsione | interessi al 200% | cinque arresti

Con l'accusa di usura ed estorsione, cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Desio (Monza Brianza). Con minacce ma anche violenza fisica e pestaggi tenevano in pugno le proprie vittime, almeno dieci, costrette a pagare cifre esorbitanti per sanare i debiti. Le indagini sono iniziate nel 2019.