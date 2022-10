Dentro Jovic e Gendrey | out Milenkovic | le ufficiali di Lecce-Fiorentina

Leggi su seriea24

(Di lunedì 17 ottobre 2022)- Dopo la vittoria della Roma contro la Sampdoria, a chiudere la decima giornata c’è il posticipo:. Dopo la vittoria per 1-0 della Roma in casa della Sampdoria, scendono in campo i Pugliesi di Baroni alla ricerca di punti salvezza contro i Toscani di Italiano, che hanno bisogno di punti anche in Serie A. Le Formazioni: Partiamo dai Giallorossi, Baroni schiera dalla porta Falcone difeso dal blocco formato da: Umtiti e Pongracic centrale con Gallo e Baschirotto sulle due fascie. In mediana spazio a Askildsen con Gonzalez e Blin, sostituisce lo squalificato Hjulmand. Sulle fascie spazio a Banda e Strefezza, davanti c’è Ceesay. Nei Viola, c’è Terracciano tra i pali con Igor e Martinez Quarta centrali, Biraghi e Dodô sulle due fascie. Bonaventura in mediana con ...