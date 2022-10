(Di lunedì 17 ottobre 2022) La bellezza dilascia tutti senza fiato; l’ex gieffina sa esattamente come mandare il pubblico fuori di testa.ha acquisito una certa notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip; il suo merito è stato quello di entrare subito nelle grazie del pubblico che le ha permesso di essere la prima ad accedere alla serata finale. Nonostante non abbia varcato la porta rossa agli inizi del reality, è stata grande protagonista del programma di Canale cinque sia per il suo carattere e la sua determinazione sia per quanto successo con Alex Belli. InstagramCome possiamo sottolineare Soleil Sorge e Alex Belli hanno subito instaurato, all’interno della casa del Grande Fratello, un forte feeling e questo ha messo dei dubbi anche a, la compagna ...

Juve Dipendenza

Come se non fosse bastato il triangolo della scorsa edizione che ha interessato milioni di telespettatori, ovvero quello tra Soleil Sorge,e Alex Belli, quest'anno ci sono ben due ...La storia tra i due sembra ricalcare fedelmente il famoso "triangolo amoroso" tra Alex Belli, Soleil Sorge e, argomento che ha tenuto banco per gran parte della precedente edizione del ... Delia Duran, il "didietro" è disegnato da Giotto: lo zoom è inevitabile La bellezza di Delia Duran lascia tutti senza fiato; l'ex gieffina sa esattamente come mandare il pubblico fuori di testa.Soleil Sorge si è confessata con i suoi fan su Instagram sul suo attuale stato d'animo: la conduttrice e showgirl non è serena.