(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sul luogo dellai carabinieri hanno rinvenuto un coltello a ventaglio. Un 30enne, originario dello Sri Lanka, è stato trasportato in ospedale per una ferita alla testa

ilGiornale.it

... sarebbe stato riscontrato undelle strutture portanti dei pilastri alla base in cemento ... A dare una risposta è Jo Giovanni Natale, l'amministratore della pagina Facebook- Arenella, ...... che inizia un'esperienza di lotta alla dispersione scolastica e alattraverso la scuola. Oggi spicca l'opera di Rachele Furfaro: dai Quartieri spagnoli di Napoli a Posillipo, dala ... Degrado al Vomero: maxi rissa tra stranieri finisce nel sangue Rifiuti e ingombranti abbandonati per le strade del Vomero tra l’indifferenza generale e sul marciapiedi di via Bernini sono comparsi anche una poltrona e un divanetto. “Neppure le pesanti sanzioni in ...le denunce sullo stato di degrado e d’abbandono nel quale versa da tempo la villa Floridiana al Vomero costituiscono da anni uno stanco rituale che non sortisce purtroppo alcun effetto operativo – ...