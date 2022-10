Decoro urbano | al via la potatura di piante ed alberi a Santa Marinella e Santa Severa

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– “Parte oggi, 17 ottobre 2022, aladellee delle alberature sulle strade principali e nelle traverse del territorio comunale, in seguito ad un’attenta e programmata mappatura, completa di tutte le specie diedpresenti sul territorio”. Lo annunciano in una nota stampa, il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati. Il Comune disi è riunito in un’assemblea operativa per affrontare l’argomento del verde, dele della poca visibilità presente in alcuni ...

Appia Polis

E, ancora, il contrasto del degradoe tutti gli episodi di microcriminalità. "Le ... quella della quale si avvalgono per garantire ordine, sicurezza ealle loro città". Leggi ...Con questo intervento nel complesso Ater di Pietralata restituiamoe forniamo maggiori servizi per favorire le stesse opportunità in tutti i quadranti della città" dichiara Massimiliano ... DECORO URBANO, UNITI PER BAIA E LATINA INTERROGA IL SINDACO Decoro urbano: iln gruppo consiliare "Uniti per Baia e Latin" interroga il sindaco sui torrenti Rave e sul centro polisportivo ormai in stato di incuria e deg ...Lamezia Terme - “Le condizioni della città, in termini di igiene e decoro urbano, rimangono estremamente critiche. Per tamponare l’emergenza auspichiamo, come avvenuto in altri Comuni, la stesura di u ...