Decima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo la, l’Union Berlino si conferma capolista battendo il Borussia Dortmund(2-0). La formazione della Capitale porta cosi a cinque i punti di vantaggio sulla seconda, il Bayern Monacoche ha sconfitto il Friburgo(5-0).Dilaga Francoforte che batte 5-1 il Bayer Leverkusen , cosi come lo Stoccarda contro il Bochum(4-1). Bene anche il Mainz, corsaro a Brema(0-2), , Lipsia, 3-2 all’Hertha Berlino, e Colonia, 3-2 all’Augsburg. Termina in parità tra Wolfsburg e Borussia M’Glabach (1-1).: I RISULTATI SCHALKE 04-HOFFENHEIM 0-3 EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYER LEVERKUSEN 5-1 WOLFSBURG-BORUSSIA M’GLABACH 2-2 STOCCARDA-BOCHUM 4-1 WERDER ...

I rossoneri restano a 3 punti dal Napoli capolista Il Milan vince 2 - 1 sul campo del Verona nel match valido per ladella Serie A 2022 - 2023. Il successo consente ai rossoneri di salire a 23 punti e di rimanere a 3 lunghezze dal Napoli capolista. Il Verona rimane a 5 punti, nelle zone bassissime ...Termina senza reti lo scontro diretto di alta classifica tra Lazio ed Udinese, sfida valevole per ladi Serie A. Un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto all'...Le pagelle e highlights di Empoli - Monza, gara valida per la decima giornata di Serie A 2022/2023: Haas è il migliore del match ...Il Milan dell'ex viola Stefano Pioli ha battuto l'Hellas Verona nel match valido per la decima giornata di Serie A. I rossoneri sono passati in vantaggio con l'autogol di Veloso, ma ...