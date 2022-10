Damiano dei Maneskin | La mia voce? Così per una malformazione

Al contempo però restano ancora alti i numeri dell'esclusione: nel 1958 il 65%ragazzi tra gli ... MATTIA PATANÈ 16, Riposto (CT); GABRIEL RENNIS 16 Roma; SAMUEL ROSICA 14, Bitonto (BA);...Il segreto della voceManeskin Una malformazione delle corde vocali diDavid. A raccontarlo è stato lo stesso frontman della band romana che ha conquistato il mondo, in un'intervista a Rtl 102.5. 'Le mie corde ...Il leader della band romana si racconta in una nuova intervista, rivelando di avere un disturbo che ha reso la sua voce così particolare. Ecco cos'ha rivelato in radio ...I Måneskin hanno svelato due date evento negli stadi di Milano e Roma. L’annuncio è arrivato durante l’ospitata a Che tempo che fa ...