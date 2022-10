Damiano dei Maneskin | ' Ho una malformazione alle corde vocali | c' è un buco in mezzo'

Ha debuttato poi al #1 posto nella classifica FIMIsingoli.ha raccontato: 'The Loneliest' e' un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ...Perl'ultimo video - girato in Brianza - pare che sia stato abbastanza rischioso. 'Praticamente dovevo andare giù ed avevopesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo ...In un’intervista a RTL 102.5 Damiano David, cantante dei Maneskin, ha parlato della sua voce spiegando che è così pervia di una malformazione ...I Maneskin ospiti a Che Tempo Che Fa raccontano la velocità del loro successo e la nascita del gruppo musicale. I Maneskin ospiti a Che Tempo Che Fa raccontano la velocità del loro successo e la nasci ...