Damiano dei Maneskin e il segreto della sua voce | ‘Ho una malformazione alle corde vocali’

(Di lunedì 17 ottobre 2022)deiha svelato ilper avere unacosì rock: unadellevocali. A raccontarlo ai microfoni di Rtl 102.5 è stato lo stesso frontmanband romana. Non solo segreti svelati, ma anche tante novità: ihanno annunciato due nuove dati negli stadi italiani. Ecco tutto quello che c’è da sapere.deiconfessa: “Ho unaallavocali” “Le mievocali – ha spiegatoDavid – sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho unacongenita: ho un buco in mezzo. Per questo la miaè così perché ci passa aria ...

