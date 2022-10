Dall’Ue ancora aiuti militari all’Ucraina per 500 milioni di euro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il Consigliopeo ha adottato misure di assistenza supplementari a favore dell’Ucraina “a titolo dello strumentopeo per la pace (Epf) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine”. Con questa sesta tranche, del valore di 500, il contributo totale dell’Unionepea verso Kiev arriva a 3,1 miliardi. Il Consigliopeo ha adottato misure di assistenza supplementari a favore dell’Ucraina In questo modo l’Ue aumenta ancor più il sostegno che fornisce a Kiev per la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale entro i confini del paese riconosciuti a livello internazionale e per la protezione della popolazione civile dalla guerra russa di aggressione in corso. La portata delle attrezzature da fornire nell’ambito del nuovo pacchetto di ...