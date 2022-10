Dalla parte della Egonu e contro il razzismo Sempre

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ possibile che l’auto esilio di Paolanazionale italiana di pallavolo sia destinato a durare qualche mese o anche meno, o forse nemmeno a concretizzarsi e che lasportiva dello sfogofuoriclasse azzurra, dopo la medaglia di bronzo al Mondiale, finirà per rientrare in breve tempo. Questione di campo, quella che riguarda le critiche ricevute per un terzo posto che viene giudicato deludente (!?!), e che, come tali, saranno gestite nel gruppo di Davide Mazzanti efederazione, chiamata a tracciare il bilancio di una stagione straordinaria con un pizzico di amaro in bocca per la semifinale con il Brasile persa e per l’obiettivo dell’oro svanito. Lei, le sue compagne e in generale tutti gli atleti di punta oggi giocano troppo e sono sottoposti a livelli di stress non ...