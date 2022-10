Dal robot che consegna cibo alla carrozzina che porta i disabili al gate | a Fiumicino l' Innovation Hub che può rivoluzionare gli aeroporti

Il Sole 24 ORE

C'è ilche consegna food&beverage ai passeggeri ovunque si trovino nell'aeroporto , quello alimentato a energia solare che pulisce i terminal muovendosi in autonomia e, una volta a riposo, si trasforma ......produttivo di quest'anno (nel tracollo generale di diverse produzione cerealicole a partire... Le ultime di Brillo, Darko e gli altriche non sostituiranno gli esseri umani (per ora) di Luca ... Scatto record nei robot, Italia sesta al mondo Il report di Parkett del ROBOT #13, tra musica, arte e sperimentazione per un’edizione imperdibile piena di incredibili performance ...C’è il robot che consegna food&beverage ai passeggeri ovunque si trovino nell’aeroporto, quello alimentato a energia solare che pulisce i terminal muovendosi in autonomia ...