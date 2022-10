Da Twitter – Kylian Mbappé | “Non ho chiesto di lasciare il Paris Saint-Germain a gennaio Io no…

(Di lunedì 17 ottobre 2022): “Non hodiil. Non sono furioso con il club, non è vero”, dice a @rmcsport dopo la partita contro OM. #PSG pic..com/j0iRi60Jbu — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 16 ottobre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Calcio e Finanza

...diger, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dusan Vlahovic , Virgil van Dijk, Joao Cancelo,... Condividi: Fai clic qui per condividere su(Si apre in una nuova finestra) Fai clic per ...... viene sottolineato come il PSG avrebbe dato ampio spazio ai troll, creando sudecine e ... Henrique eMbappé , con una strategia di risposta e di interazione ' elaborata con il team di ... Giallo PSG, un "esercito" su Twitter per screditare i "nemici" La dirigenza del Liverpool pensa al colpaccio: nel mirino il fenomeno francese Kylian Mbappé, ormai in graduale rottura con il PSG ...Secondo un’inchiesta, il club avrebbe ingaggiato un’agenzia per diffamarlo sui social: si sente tradito, ecco perché se ne vuole andare ...