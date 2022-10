“Da sempre vicini ai cittadini” | alla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro sconti su tutti i medicinali

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Cosa significa essere unasociale? “Significa vivere attivamente nella propria comunità ed essere al fianco della gente della propria comunità”…Con questo obiettivo, il dott. Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, annuncia l’iniziativa delladi, la primasociale d’Italia: da oggi, saranno applicatisu farmaci, parafarmaci, integratori e qualsiasi altro prodotto disponibile nella struttura. Lo sconto del 20% è previsto sui prodotti il cui costo singolo sia superiore a 19,99 euro, mentre sul resto dei prodotti che hanno un costo inferiore, sarà applicato uno sconto del 10%. Per i farmaci, lo sconto sarà applicabile con l’obbligo di ricetta medica. “Lo scopo di questiè ...

Il Faro online

