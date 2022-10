Da Leao a Kvaratskhelia | maxi offerta del top club

Corriere dello Sport

In tabellone continuano intanto i progressi enormi di Khvicha, fuori dalla lista a ... tornato al gol contro il Bologna e in quota a 17, alle spalle del duo milanista- Giroud (...Di, Osimhen e Kim ne parlano tutti molto bene. Gli innesti che ha fatto il Napoli ... ma non vogliono spendere cifre folli come in passato a meno che non si tratti di super star comeNoi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...ROMA - L'infortunio muscolare potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse settimane, ma i bookmaker continuano a puntare su Ciro Immobile. L'uscita del capitano della Lazio durante la partita con l'U ...