Cucchi | «Scudetto? Occhio a dare l’Inter subito fuori dai giochi»

Inter News 24

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Riccardo. ' Raspadori e Fabian Ruiz out Il mercato disturba da sempre l'avvio di campionato, ormai ... Favorite per loE' ancora ...Grazie a Dio, o forse grazie alla concretezza di Capello, o probabilmente semplicemente perché come disse Riccardo, telecronista di certificata fede laziale ' Maifu più meritato '. ... Cucchi: «Inter di nuovo in corsa per il titolo, e la Juventus...» Il giornalista Riccardo Cucchi torna a parlare della Juventus dopo il derby, per lui la squadra ha evidenti limiti tecnici ...Fra i commenti emersi nel post gara fra Torino e Juventus, che ha visto i bianconeri vittoriosi grazie alla zampata di Dusan Vlahovic, ci sono anche le parole del giornalista Riccardo Cucchi ai microf ...