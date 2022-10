(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tutti i fatti principali didella giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano i nuovidia Lampedusa e la condanna a 3 anni per l'ex campione del mondo di ciclismo Mario, in un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci

Sky Tg24

Tutti i fatti principali didella giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano i nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa e la condanna a 3 anni per l'ex ...Dal 2004 sono state premiate 589 botteghe, a cui si vanno ad aggiungere le35, e fra quelle di stamattina ce ne sono cinque che sono ultracentenarie: l'iconica Borsalino; le storiche Pompe ... Cronaca, le ultime notizie di oggi: dagli sbarchi dei migranti a Cipollini. DIRETTA Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...