Cristina Quaranta minaccia di lasciare il GF Vip e parla di soldi e contratto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Antonino Spinalbese è in nomination con Giaele De Donà e Nikita e stasera scopriremo chi tra loro tre sarà il preferito del pubblico. Chi avrà più voti probabilmente sceglierà uno tra gli altri due coinquilini da mandare al televoto eliminatorio. Antonino è sempre più insofferente nei confronti di Nikita e ieri sera ha confessato aed Elenoire Ferruzzi che spera di uscire (se lallero): “Ma speriamo che domani sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi esco“.: “Se esci tu, esco anche io”. Lain pieno mood ‘salti tu, salto io‘, hato diil Grande Fratello Vip se Antonino Spinalbese dovesse abbandonare la casa di Cinecittà.ha spiegato che tanto continuerebbe a ...

Nikita continua ad essere presa di mira dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip (fortunatamente non da tutti). In particolare,, Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi , non la smettono (da giorni) di criticarla ed attaccarla ingiustamente. Nikita piange al GF Vip e incontra lo psicologo in confessionale "...Lo ha rivelatochiacchierando in giardino con Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi . Va premesso che i concorrenti percepirebbero un cachet differente ma tutti concorrerebbero ...Grande Fratello Vip, la difficile storia di Cristina Quaranta e l'incontro con sua figlia Aurora nel corso dell'ottava puntata. Il Video Mediaset ...Le due VIP riflettono sulla loro avventura a #GFVIP e su ciò che accadrà una volta fuori dalla Casa Mentre nel salone della Casa c’è chi discute su alcune questioni irrisolte, in giardino c’è chi rifl ...