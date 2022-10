Crescita ambientale e sociale Aziende decise ma frenate Pochi dubbi sui comportamenti responsabili L’incertezza economica però presenta il conto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 ottobre 2022). L’agenda della sostenibilità è considerata assolutamente necessaria, ma la difficile situazioneha già messo o sta per mettere in attesa le azioni previste per raggiungere questo obiettivo. È un quadro incoraggiante da un lato, ma altrettanto preoccupante dall’altro, quello che emerge dall’ultimo Report di Vodafone Business dal titolo “Fit for a Sustainable Future”, condotta da B2B International. Prendendo in esame 3.101in 15 Paesi, la ricerca ha individuato tre principali ostacoli al conseguimento della sostenibilità. La maggioranza (71%) concorda sulla necessità di una maggiore collaborazione tra le organizzazioni per fare progressi sulle sfide della sostenibilità. La tecnologia rimane una sfida, a causa della mancanza di competenze tecnologiche (27%) ...