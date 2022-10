Creed 3 | i poster del film sono dedicati ai due protagonisti

Jordan è ancora Donnienel primoDopo aver deciso di allontanarsi dal bordo del ring, questa volta Sylvester Stallone (che grazie al primo capitolo della saga conquistò la nomination ...L'attore che ha raccolto l'eredità di Sylvester Stallone - per la prima volta fuori da un film del franchise e in guerra aperta coi produttori - ha condiviso idi3 su Twitter. Oltre al ...I due poster di Creed 3 ritrattono Michael B. Jordan, che è stato impegnato anche alla regia, e Jonathan Majors. Il film Creed 3 arriverà nelle sale italiane il 23 marzo e, nell'attesa del trailer e d ...Eli AdeWhile the anticipation builds for the next installation of Creed, Creed 3, Michael B. Jordan is giving fans a glimpse of what's to come. Taking to Instagram Monday, the actor revealed firs ...