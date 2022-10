Covid Toscana | 5 nuovi decessi età media 89 anni | oggi 17 ottobre | calano i nuovi contagi 512

Sono 512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 ottobre 2022 in, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Dei 512 nuovi casi, 144 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 368 ...... l'holter pressorio, il pagamento dei ticket, la prenotazione analisi ed i test rapidi per il- 19 aderendo all'iniziativa lancia dalla Regione- prosegue la nota - . Fino ad oggi sono ...Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (362,9 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (342,9 x100.000) e Pistoia (336,6 x100.000), mentre il p ...Contagi 17 ottobre 2022, rilevati pochi casi Sono 512 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 144 sono stati ...