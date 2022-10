Covid oggi Toscana | 512 contagi e 5 morti | bollettino 17 ottobre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 512 i nuovida coronavirus172022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Dei 512 nuovi casi, 144 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 368 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella Regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.442.452. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (463 persone) e raggiungono quota 1.381.040 (95,7% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano ...

Sky Tg24

... realizzato da Caritas italiana e presentatoa Roma. 1 milione e mezzo di interventi Caritas, +...3% di essi ha vissuto in famiglia gravi problemi economici a causa del; il 44,1% riceve aiuto ...... quando era stato sostenuto dalla ripresa post -. Fra le prime misure cui potrebbe metter ... in grado di superare il mismach cheriguarda 1 assunzione su 2, poi occorrerà avviare la riforma ... Covid, le notizie di oggi. Stabili terapie intensive, crescono i ricoveri (+123). DIRETTA Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (362,9 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (342,9 x100.000) e Pistoia (336,6 x100.000), mentre il p ...