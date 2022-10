Covid oggi Italia | 13 439 contagi e 93 morti | bollettino 17 ottobre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) - Sono 13.439 i nuovida Coronavirus in, 172022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 93. Sono 84.220 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che fanno rilevare un tasso di positività al 16%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva con coronavirus, due in più di ieri e 254 in totale, e i ricoverati nei reparti ordinari, 213 in più e 6.928 in totale. I DATI DELLA REGIONE Lazio - Sono 1.637 i nuovida coronavirus, 172022 in Lazio, secondo i dati-19 dell'ultimodella ...