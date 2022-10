Covid | l' infettivologo Bassetti ancora nel mirino dei no - vax | ' Sono analfabeti funzionali | li denuncio tutti'

L'Matteo Bassetti lancia l'allarme saturimetri : in giro ce ne sono troppi, si rischia ... e di conseguenza il riaffollamento degli ospedali , che dall'inizio della pandemia di- 19 ...... ma in queste settimane sono tornati di nuovo complici le fake news sui vaccini anti -che ... sarà denunciato e io andrò fino all'ultimo grado di giudizio', assicura l'. 'E questo ...L'infettivologo Matteo Bassetti lancia l'allarme saturimetri: in giro ce ne sono troppi, si rischia la psicosi, e di conseguenza il riaffollamento degli ospedali, ...Le cause delle manifestazioni del long-covid non sono ancora completamente definite, tuttavia un’ipotesi accreditata per le manifestazioni cardiovascolari ...