Sky Tg24

Continuiamo a dire che il 65% del reddito di cittadinanza va al Sud, ma dimentichiamo di dire che il 70% delle prestazionisono andate al Nord. Anche per un fattore di onestà nei confronti di ...Per curare ilnon dobbiamo levare gli screening oncologici, le visite cardiologiche e gli esami in neurologia: dobbiamo continuare a fare tutto, ormai il virus è endemico. Non proseguiamo a ... Covid, le notizie di oggi. Stabili terapie intensive, crescono i ricoveri (+123). DIRETTA