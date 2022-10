Covid | il bollettino di oggi lunedì 17 ottobre 2022 | 13 439 casi e 93 decessi

Sky Tg24

, ildi oggi lunedì 17 ottobre 2022: in Italia 13.439 nuovi casi dia fronte di 84.220 tamponi (ieri domenica erano stati 30.239 su 175.985 test) nelle ultime 24 ore. Lo riporta ...Toscana - Sono 512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 ottobre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo- 19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Dei 512 nuovi ... Covid, il bollettino: 13.439 nuovi casi e 93 morti. Tasso di positività al 16%. DIRETTA Rallenta il trend di crescita dei nuovi contagi Covid in Veneto, 3.751 nelle ultime 24 ore rispetto ai 5.104 di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione, che segnala anche… Leggi ...I dati arrivano col bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della salute. Sono 544.088 le persone in Italia con l'infezione da Covid in corso, 8.926 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con ...