(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le terapie intensive salgono di due unità (ieri stabili) con 23 ingressi del giorno e sono 254 in tutto, i ricoveri sono 213 in più (ieri +123). I tamponi processati sono 84.220. Pregliasco: "Le nuove varianti sono prove tecniche del virus"

Sky Tg24

Salgono i ricoveri (+213) e le rianimaizioni( +2). Il tasso di positività scende al ...AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Sono 13.439 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, contro i 30.239 di ieri e soprattutto i 15.089 di lunedi' scorso. I ... E' quanto emerge dal... Covid, il bollettino: 13.439 nuovi casi e 93 morti. Tasso di positività al 16%. DIRETTA (Adnkronos) – Sono 1.637 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.922.905 casi di positività, 2.024 in più rispetto a ieri, su un totale ...