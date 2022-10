Covid | i dati | 13 439 nuovi casi e 93 morti Tasso di positività al 16% Stabili le terapie intensive

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sono 13.439 idi-19 in Italia nelle ultime 24 ore con 93 decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero dello Salute. La conta deida inizio pandemia arriva a 23.114.013 e quella delle vittime sale a 178.081. Sono stati processati 84.220 i tamponi, fra antigenici e molecolari, e ildiregistrato è pari al 16%, in calo dell’1,2% rispetto ai ieri. Salgono i ricoveri ordinari: 213 pazienti in più.invece le, con soli 2 pazienti ricoverati in più. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salgono i ricoveri (+213) e le rianimaizioni( +2). Il tasso di positività scende al ... (Adnkronos) – Sono 1.637 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Due decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore ... I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Stabili i pazienti ricoverati: sono 98, di cui 3 in ...