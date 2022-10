Covid | Bassetti | “Troppi saturimetri in circolazione | presto ospedali intasati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Fra poco avremo un aumento significativo dei casida una parte, e dall’altra tra pochissimo anche di influenza. E cosa succederà quando a dicembre avremo a casa delle persone anziane con l’influenza che metteranno il dito nel saturimetro e vedranno che la saturazione è 92% o 91%? Che correranno in ospedale. E, correndo in ospedale, siccome nulla è stato fatto per fare un filtro fra territorio e ospedale perché siamo esattamente dove eravamo nel 2020, finirà che dovranno essere ricoverate, perché sarà difficile rimandare a casa una persona che ha 92% di saturazione, anche se magari di base aveva 93”. Così in una intervista al Giorno il prof Matteo, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova. Siamo pronti in inverno ad assorbire una nuova ondatamista al picco influenzale? “Lo saremmo, ...