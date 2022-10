Covid-19 | 1 milione di nuovi contagi in un mese | ma la quarta dose solo per il 7% degli italiani

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Meno di 7su 100 hanno fatto labooster di vaccino anti-: precisamente, la media a livello nazionale per laè pari al 6,63%. È quanto emerso dalla 98ma puntata dell’Instant Report19, una iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale. «Sono stati registrati circa 1dicasi negli ultimi 30 giorni. Guardando l’andamento della variazione dei tassi di saturazione dei posti letto in Terapia Intensiva (TI) e di Area Non Critica (ANC), esso risulta essere in salita (aumento dei tassi di saturazione dei posti letto di TI e di ANC) ad ...

...si è distinto nel mondo per iniziative umanitarie assegnando un sostegno economico di undi ... 'La cosa bizzarra A causa del, nel corso della detenzione per sei mesi ci è stato impedito ...Tra il 2020 e il 2021 solo la Croce Rossa di Pisa ha accumulato un deficit di une 25mila euro. Ciò è successo dal momento che durante ildiverse attività si sono fermate, mentre le ...Il Covid ha contagiato quasi 1 milione di persone nell'ultimo mese, eppure a fare la quarta dose è meno del 7% degli italiani. Tutti i dubbi da sciogliere ...Speranza va via e lascia "in eredità" un milione di multe: esiste un apposito elenco con nomi, cognomi e indirizzi ed è in possesso del Ministero ...