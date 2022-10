Countdown per il Governo Meloni Giovedì le consultazioni | venerdì l' incarico | entro lunedì il giuramento

Food

... ilnon ha ancora segnato l'ora X: c'è tempo fino al 24 ottobrefarne richiesta e sperare di poterne usufruire. Leggi anche La salute mentale deve diventare il nuovo banco di prova ...Se dovesse servire ancora qualche ora, il nuovo esecutivo salirebbe al Colle lunedì 24 ottobre, considerato al momento termine massimoil giuramento A quel punto potrà essere calendarizzato ... Countdown per Food Summit Piemonte Annalisa in tour nel 2022: la scaletta delle canzoni dell'artista ligure nei concerti all'interno dei club italiani.E' terminato il calvario per Chiesa. Il rientro dell'esterno è in procinto di essere messo in atto. Tutto dipenderà dalla volontà di Allegri.