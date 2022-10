Costi di bollette e condominio da capogiro | gli italiani saltano i pagamenti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A causa dell'aumento del prezzo dell'energia 4,7 milioni dihanno saltato il pagamento di una o piùluce e gas negli ultimi 9 mesi. Un numero destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. Il dato emerge dall'indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, secondo la quale ci sono infatti 3,3 milioni diche hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di far fronte alle prossimeenergetiche. La situazione di emergenza si evince anche da un altro dato: quasi due rispondenti morosi su tre (62%) hanno detto che è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle. Guardando i numeri più da vicino si scopre che se a livello nazionale la percentuale di chi ha dichiarato ...

BibLus-net

sui consumi dell'elettricità basandosi suiattuali applicati alle 147 ore di luce naturale ... I sette mesi di orario estivo permettono di far scendere ledi circa 190 milioni di euro, ...'Il caro, oltre ad essere causa della chiusura di un gran numero di imprese che si vedono ... il trasporto locale o il riscaldamento delle scuole e l'esorbitante aumento deidell'energia ... Caro energia: prezzi da urlo e bollette mensili Si fa fatica a dirlo, ma siamo in un’economia di guerra. I prezzi del gas sembrano ricordarcelo, giorno dopo giorno. Eppure, questa consapevolezza è totale per chi si ritrova a pagare bollette «astron ...Castronuovo (Casartigiani): «Ora anche i Comuni facciano la loro parte, in attesa del Governo» La Regione Puglia ha sospeso fino al prossimo 30 giugno 2023 i mutui delle 16 mila imprese beneficiarie d ...