“Così ci arrestano” | brusco stop per Alessandra Celentano | lo studio si é congelato VIDEO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Losi èper un attimo quandoé stata bloccata. La maestra però non si ferma e ha le idee chiare.Direttanews.com 16 10 22 (Witty)Il talent di Amici è ricominciato già da parecchie settimane eè più agguerrita che mai. Nelle ultime ore è tornata sotto i riflettori, dopo la puntata domenicale su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa è successo e le reazioni del pubblico. Al debutto del talent la maestrasi è presentata inizialmente molto tranquilla. Successivamente il caso Ramon ha suscitato parecchie polemiche, perché la maestra è voluta intervenire togliendogli la maglia e impuntandosi suoi comportamenti in casetta. Da quel momento anche gli altri ...

ilmessaggero.it

La questione di Taiwan Noncon l'isola di Taiwan, dove la temperatura si fa bollente, allorch ... Ma l'ottimismo e le certezze cinesi siqui. Quando poi il presidente ha introdotto altri ...Maria De Filippi le ha detto: Maria De Filippi difende l'allievo dalla prova di ballo: 'Era impensabile che tu ci riuscissi' Fin dal primo momento in cui ha dovuto chiamare Samuel per fargli ... Pedopornografia, abusi sulla figlia di 2 anni: 33enne romano arrestato per «violenza sessuale». Così mandava i