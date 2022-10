Coppa Italia | mercoledì l’avversaria dell’Inter negli ottavi di finale

In primis la: i ragazzi di Palladino mercoledì andranno a Udine contro una delle formazioni più in forma di questo campionato. Scontato il turnover per i brianzoli vista la rosa ...Forse punteremo alla, che è già un traguardo difficile: per il resto posso dire che l'essere arrivato per tre volte di fila in Champions è come avere acceso i ...Domani sera il Torino sarà impegnato in casa contro il Cittadella nei sedicesimi di Coppa Italia, quasi certo il rientro, dopo l’infortunio e la febbre, di Ricci a centrocampo. Ma ci ...Coppa Italia in primo piano domani in casa Genoa. La gara casalinga interna contro la Spal servirà soprattutto per saggiare la forma dei giocatori che meno hanno trovato spazio in questa ...