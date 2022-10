Coppa Italia | Genoa-Spal | De Rossi sogna la Roma | ma in quota Blessin punta gli ottavi

Archiviata la due giorni di Champions League , torna nuovamente lacon tre giorni di sfide che, in questa fase iniziale, non interesseranno le big del nostro campionato. Vediamo la programmazione delle sfide diin onda su1 e 20 . ...Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha presentato la terza maglia della stagione 2022/23 che esordirà inL'Udinese, attraverso i propri profili social ufficiali, ha svelato la terza maglia della stagione 2022/2023 che farà il suo esordio Monza mercoledì 19 ottobre alle ore 21.00 alla Dacia ...Settimana di Coppa Italia per i sedicesimi di finale della competizione. Si inizia domani, martedì 18 ottobre, con Genoa-Spal (ore 18:00) e Torino-Cittadella (ore 21:00). Si prosegue dunque ...Si tratterà dell’ultimo turno prima dell’ingresso in scena – a partire dal nuovo anno – delle big che lo scorso anno si sono classificate nelle prime posizioni del massimo campionato di calcio.